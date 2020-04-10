تحركات برلمانية لحظر التجول في شم النسيم 24 ساعة.. نواب: تطبيقه لن يؤثر على عجلة الاقتصاد وسيحمي صحة المواطن.. ورسالة من رئيس لجنة التعليم بعنوان احتفل مع أسرتك فى البيت

احتفل فى بيتك.. رئيس تعليم النواب يوجه رسالة مهمة للمصريين بشأن شم النسيم

24 ساعة حظر تجول.. أول تحرك عاجل من البرلمان بشأن شم النسيم وكورونا

برلمانية تطالب بحظر تجوال كامل فى يوم شم النسيم لهذا السبب

خوفا من كورونا.. تحرك برلماني عاجل بخصوص تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم





حرص البرلمان على عدم نزول المواطنين إلى الشوارع، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، لمنع التزاحم والتجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى فى المجتمع، واستخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم الرقابية لتقديم مقترحات لحظر تجوال كامل في يوم شم النسيم للحفاظ على صحة المواطن.





قالت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنها قدمت اقتراحا برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن تطبيق حظر التجوال 24 ساعة فى هذا اليوم يبدأ من الساعة 8 مساء الأحد الموافق 19 أبريل وحتى السادسة صباح الثلاثاء 21 أبريل لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأكدت "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أغلب المواطنين فى يوم شم النسيم يقومون بالتوجه إلى الأماكن العامة والمزدحمة لكى يحتفلوا بشم النسيم كل عام، ولكن فى وجود وباء عالمي مثل فيروس كورونا يجب أن تكون الحكومة على استعداد كامل لهذه المناسبة وتقوم بأخذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية لعدم انتقال العدوى في المجتمع.





وتابعت النائبة حديثها: "لو محصلش حظر كامل فى يوم شم النسيم مش هنقدر نسيطر على المواطنين كلهم بيحتفلوا خارج منازلهم وحفاظا على صحتهم يجب تطبيق الحظر الكامل".

و أكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن هذا اليوم إجازة وتطبيق الحظر الكامل فيه لن يؤثر على عجلة الاقتصاد ولن يكون فيه أي خسائر اقتصادية.



فيما أيدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، المقترح البرلماني، بشأن تطبيق حظر التجوال 24 ساعة فى هذا اليوم يبدأ من الساعة 8 مساء الأحد الموافق 19 أبريل وحتى السادسة صباح الثلاثاء 21 أبريل لمنع انتشار فيروس كورونا.





وقالت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض المواطنين ليس لديهم الوعي الكافي حول فيروس كورونا، وينبغي أن تقوم الحكومة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم نزولهم في يوم شم النسيم للوقاية من فيروس كورونا.





وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن تطبيق الحظر الكلي لمدة 24 ساعة في يوم شم النسيم يحافظ على صحة المواطن ويحمى المجتمع من فيروس لعين ينتقل عن طريق التنفس.





فيما، طالب د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، المواطنين بعدم النزول من المنازل فى يوم شم النسيم لتجنب أي تجمعات من الممكن أن تساهم فى نقل العدوى مما ينتج عنه انتشار لفيروس كورونا المستجد في المجتمع، معقبًا: "احتفل مع أسرتك في البيت وما تنزلش".





وأكد د"هاشم" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن أزمة فيروس كورونا برغم كونها أزمة خطيرة إلا أنها كان لها نتائجها الإيجابية في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتردد في تطبيق الحظر الكامل فى هذا اليوم إذا رأت ذلك ولكن الواضح أن المواطن لن يسلك سلوكا يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا وأصبح لديه وعى كامل بخطورة الموقف.





كما تابع النائب قائلًا:" لو قارنا وعي المواطن منذ ظهور فيروس كورونا ووعيه الآن سنجد أن الأمر مختلف تمامًا فأصبح لديه وعي كامل بالموقف وخطورة انتشار الفيروس عبر التجمعات وهذا رأيته بأم عيني عندما نزلت لا تفقد أهل دائرتى فوجدت المواطن أصبح لديه الوعي الكامل بينه وبين الآخرين في الترحيب والسلام بالأيدى وغيرها من السلوكيات".

وأكد النائب أيضا، أن مصر لا تحتاج إلى حظر تجوال لـ 24 ساعة بيوم شم النسيم او غيره، فبفضل جهود الحكومة من خلال إطلاق حملات التوعية وغلق الشواطئ والحدائق العامة وغيرها من الإجراءات الاحترازية المهم التي مكنت من عدم تطبيق الحظر الكامل.

ووجه د. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى رسالة للمصريين، أقعد مع أسرتك فى البيت ماتخرجش إلا للضرورة القصوى.

وأكد د. "هاشم" أنه راض تمامًا عن أداء الحكومة وما تصدره من تعليمات فضلا عن ما يقوم به الرئيس السيسي من إطلاق تكليفات وتوجيهات كلها تصب فى صالح المواطن فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

كما حذرت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، من مخاطر الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة في أعياد الربيع، لاحتوائها على الكثير من الميكروبات ولعدم إجهاد الجهاز المناعي للإنسان.

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن الأزمة التي نمر بها الآن الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد تعتبر فرصة جيدة حتى نقلع عن العادات غير الصحية، ونهتم بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار بمادة كحولية أو مطهرة أو بالماء، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين تماما.



