وزير المالية: الأوضاع الاقتصادية جيدة والأمور مطمئنة على كل الاتجاهات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأوضاع الاقتصادية جيدة والأمور مطمئنة على كل الاتجاهات؛ موضحا أن قطاعي السياحة والطيران الأكثر تضررا ولذلك يتم الوقوف بقوة بجانب السياحة والطيران كما تمت الموافقة على تأجيل المستحقات، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات المساندة للقطاعين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد ، أن من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تدبير قرض مساند لقطاع الطيران بعد تعليق نشاط الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وتطرق معيط لأزمة عمال التشجير، مؤكدا أن الأحكام القضائية الخاصة بعمال التشجير تحترم وتنفذ متعهدا بالنظر في أزمة عمال التشجير.