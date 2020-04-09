في أول كلمة له.. رئيس الوزراء العراقي: تكليفي اختيار وطني عسير

أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، أن الشعب لم يحقق طموحاته وأحلامه بعد.





وأضاف الكاظمي في كلمة له اليوم الخميس، أن تكليفه برئاسة الحكومة هو اختبار وطني عسير وكبير والنجاح فيها ليست مهمة فرد واحد بل الجميع.





وأوضح أنه سيقدم تشكيلة الحكومة للبرلمان في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هدفها هو خدمة الشعب والقيام بواجباتها على أكمل وجه.





وعن تداول السلاح، قال رئيس الوزراء العراقي المكلف، إنه ليس من اختصاص الأفراد ولا المجموعات، لافتا إلى الحكومة ستمل على حظر السلاح بإجراءات حاسمة وسنعكف على تحريك عجلة الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل.





وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف اليوم الخميس، مدير المخابرات العراقية السابق مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعد انسحاب المرشح السابق لتشكيل الحكومة عدنان الزرفي.





وبحسب قناة "السومرية" العراقية، قال صالح في كلمة له خلال مراسم تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة، بحضور غالبية قادة القوى السياسية، "نحن بصدد تكليف الأخ مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة وهذه مسؤولية كبيرة يكلّف بها".





وأضاف صالح: "هذا يوم مشهود بتجاوزنا مرحلة سياسية صعبة"، مشيرا الى أن "الكل حريص على تشكيل حكومة تلتزم برنامج إصلاح".