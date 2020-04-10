شاهيناز: سوق الأغنية يعاني من أزمة كبيرة

انتهت النجمة شاهيناز من تسجيل ألبومها الجديد " حياتي أحلي " الذي كان من المقرر أن يصدر في هذه الفترة ولكنه تعرض للتاجيل بسبب الظروف التي نمر بها .





وقالت شاهيناز لـ صدي البلد إن حج المبيعات لم يعد المعيار الحقيقي لنجاح الألبومات الغنائية، خاصة في ظل القرصنة الإلكترونية التي يعاني منها سوق الأغنية لكن هناك معايير أخرى يمكن من خلالها قياس نجاح الألبومات الغنائية، منها ردود الأفعال التي تصل إلى الفنان من خلال صفحته الخاصة على موقعي فيسبوك وتويتر بالإضافة إلى عدد تحميل والاستماع لأغاني الألبوم على المواقع المختلفة.



