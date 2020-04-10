تطهير وتعقيم مستشفى الصدر والحميات بـ دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قيام الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم مستشفتى صدر دمياط والحميات بإستخدام أحدث وسائل و معدات ومواد التعقيم طبقًا لمعايير الجودة العالمية .





وأشارت إلى ان ذلك يعد استكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" إتساقًا مع استراتيجية الدولة الإحترازية خلال الفترة الحالية.



