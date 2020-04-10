تطهير وتعقيم مستشفى الصدر والحميات بـ دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قيام الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم مستشفتى صدر دمياط والحميات بإستخدام أحدث وسائل و معدات ومواد التعقيم طبقًا لمعايير الجودة العالمية .
وأشارت إلى ان ذلك يعد استكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" إتساقًا مع استراتيجية الدولة الإحترازية خلال الفترة الحالية.
وأشادت محافظ دمياط بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة وتعاونها مع أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة تلك الأزمة، مشيدة أيضًا بالإمكانات التى تمتلكها وقيامها بتطويعها لمواجهة فيروس كورونا، كما أكدت أن القوات المسلحة هى درع مصر وحصنها الآمن فى مواجهة أى أخطار قد تهدد سلامة وأمن المواطنين.
جاءت حملة التطهير والتعقيم للمستشفتين بحضور العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة.