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مرأة

فى 30 دقيقة.. وصفة سريعة تخلصك من الهالات السوداء

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:12 م
هالات سوداء
هالات سوداء
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لمياء الياسين
تعانى من ظهور الهالات السوداء وتشكل لك الكثير من الازعاج يمكنك محاربة الهالات السوداء فورا بمكونات طبيعية من مطبخك لن تكلفك الكثير ولها مفعول السحر.. إليك وصفة بسيطة ونتائجها مذهلة يقدمها موقع برايت سايد.

مكونات الوصفة

ملعقة من عصير الليمون
ملعقة من الحمص
ملعقة من زيت اللوز
ملقة من الكركم

طريقة تطبيق الوصفة ..

امزجى المكونات وقومى بتطبيقها على منطقة العين وتركها حوالى 30 دقيقة وشطف المنطقة بالماء الفاتر يمكنك تطبيق الوصفة يوميا فى المساء وستدهشين من النتيجة وإختفاء الهالات بعد فترة قصيرة جدا

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