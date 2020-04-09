بادجي يكشف كواليس جديدة في علاقة محمد صلاح وماني بـ ليفربول..فيديو

يرى السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمد صلاح نجم ليفربول لديه إمكانيات عالية وكذلك زميله ساديو ماني وهما يلعبان نفس الأداء، ومنذ ثلاث سنوات لعبا سويا في ليفربول وتحسنا جيدا.
قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، أعرف أن ماني علاقته قوية بمحمد صلاح ويتفاهمان جيدا وهما اخوة وجاءا من نفس القارة، ولهما دور اجتماعي ومساهمات انسانية كبيرة ويقومان بأعمال خير في بلديهما
تمنى بادجي ان ينضم لصفوف منتخب السنغال خلال الفترة المقبلة، وأن يكون الأهلي باب انضمامه لمنتخب نسور التيرانجا، مشيرا إلى أن زوجتي كان مفترضا ان تأتي منذ فترة ولكن ازمة كورونا عطلت ذلك وعائلتي تتواجد في السنغال، وكنت أتمنى أن تكون متواجدة زوجتي معي لتدعمني، وسعيد بوجودها في حياتي.