حقيقة إنشاء كيان لتنظيم رحلات الحج والعمرة.. شركات السياحة تجيب

علت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة أصوات تشير إلى وجود دراسة مقترح بإنشاء كيان لتنظيم أعمال رحلات الحج والعمرة.





من جانبه عقب مجلس إدارة غرفة شركات السياحة فى 5 تصريحات ردا على ما أثير بشأن إنشاء كيان لتنظيم رحلات الحج والعمرة نسردها فى السطور القادمة.





قالت غرفة شركات السياحة إن مجلس الإدارة يؤمن إيمانا راسخا أن أى مقترحات أو مشروعات لتطوير وتعديل منظومة الحج والعمرة المعمول بها يجب أن تكون نابعة من خلال حوار مجتمعي لأعضاء الجمعية العمومية وعرضها ومناقشتها من كافة جوانبها.





وأوضحت أنه عقب انتهاء موسم أعمال السياحة الدينية الماضي وردت بعض التوصيات بشأن تنظيم أعمال الحج ونظرا لعدم صلاحيتها تولي مجلس الإدارة الاتصال بكافة الجهات المعنية لتوضيح ذلك، والتأكيد على الإبقاء على منظومة العمل المعمول بها ممثلة فى وزارة السياحة كمراقب للأداء وشركات السياحة كمنظم للرحلات.





فيما أكد مجلس إدارة الغرفة أن تنظيم رحلات العمرة يقتصر حصريا على شركات السياحة من خلال بوابة العمرة المصرية طبقا لما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء وكذلك على ما جاء بقوانين وأنظمة المملكة السعودية بقصر تنظيم رحلات العمرة على الشركات السياحية حصريا ولن يتم التفريط فى هذا المكتسب تحت أى ظروف.





أشار إلى أن بوابة العمرة المصرية تعد من أهم إنجازات مجلس الإدارة بل من أهم الإنجازات التي تحققت منذ إنشاء غرفة شركات السياحة وجاءت بناء على قناعة ويقين مجلس الإدارة بحق شركات السياحة فى الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها فكيف يقبل المجلس أى أعمال قد يفسد هذا الانجاز أو يفرط في جزء منه.





لفت إن هذا التوقيت يحتاج إلى التكاتف والالتحام من قبل الزملاء حفاظا على مكتسبات الشركات وكيانها فى ظل الأزمة العالمية للسياحة بسبب وباء كورونا.





ومن منطلق مسؤولية مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية نود أن نؤكد مرة أخرى أن أى موضوعات تمس مكتسبات وحقوق الشركات بدءا من أعمال الحج والعمرة وانتهاءً بكافة الانشطة السياحية لايمكن العمل فيها قبل مناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى تحديد مصيرها واختيار مستقبلها.