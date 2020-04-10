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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس الحاسمة في مواقع العمل دليل على متابعة مستمرة للتصدي لكورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
أشاد النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة من جانب الرئيس السيسي للتشديد على ارتداء العاملين في مختلف المشاريع القومية والعملاقة للكمامات الواقية من العدوى، قائلا إنها دليل على عدم تهاون الدولة في الإجراءات الاحترازية التي فرضتها لمنع تفشي وباء كورونا.

ونوه في بيان له، بتفقد الرئيس السيسي للعديد من المنشآت للاطمئنان بنفسه على أحوال العمال وعلى مدى الالتزام بالتجاوب مع الإجراءات الاحترازية من جانب الدولة في ارتداء الكمامات أثناء التواجد في مواقع العمل.

لافتا إلى أن مصر ما تزال في المنطقة الآمنة للوباء وما تزال قادرة على السيطرة على كورونا وإذا التزم المواطنون بالاجراءات الاحترازية سنهزم الوباء سريعا وتعود الحياة الطبيعية للناس كما حدث في الصين.

في نفس الوقت أعلن التلاوي عن تقديره التام للزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس السيسي وتفقده لمواقع العمل والإنتاج والمشاريع العملاقة، وهو ما يعطي دفعة للجميع ويؤكد أهمية استمرار العمل والإنتاج وعدم تعطيل الاقتصاد لأننا نخوض معركة كبرى من أجل التنمية.
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