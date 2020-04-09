أخبار النادي الأهلي: تحديد مصير فايلر.. ورأي مانويل جوزيه في رحيل أحمد فتحي

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 9-4 -2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:









كشف أمير توفيق مدير تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة تمديد التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.







