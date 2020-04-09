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رياضة

أخبار النادي الأهلي: تحديد مصير فايلر.. ورأي مانويل جوزيه في رحيل أحمد فتحي

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:21 م
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 9-4 -2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:


كشف أمير توفيق مدير تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة تمديد التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء. 


كشف أمير توفيق مدير تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة التعاقد مع ظهير أيمن جديد للقلعة الحمراء.


أثار موقف المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي والمُعار إلى فريق الاتفاق بالدوري السعودي، العديد من التساؤلات هل سيعود بعد نهاية مدة الإعارة أم هنالك رغبة من الجانب السعودي لشراء اللاعب.



وجه البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رساله لنجم الاهلي أحمد فتحي الذي قرر الرحيل عن صفوفه عقب نهاية الموسم الحالي.


علق أسامة عرابى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الأسبق على احتمالية عودة أحمد فتحى للقلعة الحمراء في ظل الأنباء التي تداولت بشأن تعطل صفقة الجوكر مع بيراميدز.
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