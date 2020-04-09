محافظ الغربية: إحالة المتعدين على أراضي الدولة لـ النيابة العسكرية

قال الدكتور محمد رحمي، محافظ الغربية، إن هناك تعاونًا ملموسًا بين جميع قيادات المحافظة والأمن ووزارة التموين، لتوفير السلع بكميات كبيرة من شهرين لستة أشهر.









وأضاف "رحمي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، إنه متبقي 3 أيام على انتهاء فترة عزل قرية الهياتم، مؤكدًا أنه تم توفير جميع السلع التموينية واحتياجات الأسر، وجميع الحالات التي تم الكشف عليها ونتيجتها جاءت سلبية.









وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أوضح أنه طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في التعامل بحسم وشدة في مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة وتبوير الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنه هناك أشخاصا ضعاف الوطنية يستغلون الموقف للتعدي على أملاك الدولة والبناء، حيث تم إزالة 127 حالة منذ مارس الماضي، كما تم إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية في طريق كفر الشيخ طنطا، وأمس تم إزالة 38 مخالفة منهم 18 حالة بناء مخالف و19 حالة تعد على الأراضي.





وشدد على أن أملاك الدولة محظور التعدي عليها، وأي مخالف للقرار يتم إحالته للنيابة العسكرية للتحقيق معه، معقبًا: "الناس فاكرينها سهلة زي زمان لكن أي حد يخالف القانون سيُعاقب".