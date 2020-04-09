AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الغربية: إحالة المتعدين على أراضي الدولة لـ النيابة العسكرية

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:23 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد رحمي، محافظ الغربية، إن هناك تعاونًا ملموسًا بين جميع قيادات المحافظة والأمن ووزارة التموين، لتوفير السلع بكميات كبيرة من شهرين لستة أشهر.


وأضاف "رحمي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، إنه متبقي 3 أيام على انتهاء فترة عزل قرية الهياتم، مؤكدًا أنه تم توفير جميع السلع التموينية واحتياجات الأسر، وجميع الحالات التي تم الكشف عليها ونتيجتها جاءت سلبية.


وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أوضح أنه طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في التعامل بحسم وشدة في مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة وتبوير الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنه هناك أشخاصا ضعاف الوطنية يستغلون الموقف للتعدي على أملاك الدولة والبناء، حيث تم إزالة 127 حالة منذ مارس الماضي، كما تم إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية في طريق كفر الشيخ طنطا، وأمس تم إزالة 38 مخالفة منهم 18 حالة بناء مخالف و19 حالة تعد على الأراضي.

وشدد على أن أملاك الدولة محظور التعدي عليها، وأي مخالف للقرار يتم إحالته للنيابة العسكرية للتحقيق معه، معقبًا: "الناس فاكرينها سهلة زي زمان لكن أي حد يخالف القانون سيُعاقب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 46 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 3436م2 في الغربية

محافظ الغربية: تتفيذ 196% من المستهدف بحملات التعديات على أملاك الدولة

محافظ الفيوم يتوعد أصحاب مخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية

محافظ الغربية يزيل 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية ..صور

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تضرب المعتدين على أراضي الدولة بيد من حديد.. إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا.. وإزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف

التنمية المحلية: نتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة بكل حسم.. وإحالة المخالفين للمحاكمات العسكرية ..فيديو وصور

ترشيحاتنا

كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل

إجراءات احترازية في جنازة حماة عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني

مكة تسجل أعلى رقم إصابات منذ تفشي كورونا.. تفاصيل

الخرباوى: وزيرة الصحة عملت للجماعة الإرهابية هسهس .. فيديو

من 30 إلى 50 % .. أهلى جدة السعودي يستقر على خفض مرتبات لاعبيه بسبب كورونا

بعد اقتحام كورونا.. مفاجأة في عينة تحاليل أفراد أمن مركز مجدي يعقوب بأسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

بالحجر المنزلي.. ديانا حداد تبهر الجمهور بروحها الحلوة

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل الزلابية بالمكرونة المسلوقة بدل الدقيق