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أخبار العالم

وفيات الولايات المتحدة بسبب كورونا تتجاوز حاجز الـ 15 ألفا

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
تجاوز عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، 15 ألف حالة وفاة وهو مؤشر عالي جديد على استمرار انتشار الوباء في البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن جامعة "جونز هوبكنز" أصدرت بيانا اليوم أعلنت خلاله أنه تم تسجيل أكثر من 450 ألف حالة إصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة، لتسجل أكبر عدد في حالات الإصابة بالفيروس في العالم، لكنها تأتي في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وأسبانيا في أعداد الوفيات.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإصابة والوفيات في الولايات المتحدة، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي من الأسبوعين التاليين باعتبارهما أصعب أسبوعين بشأن تفشي الفيروس في البلاد.. وقال "سيكون هناك الكثير من الوفيات، ولكن من الممكن أن تزيد هذه الأعداد لولا جهود الإدارة لمواجهة الفيروس". 

وأدى تفشي الفيروس في نيويورك ونيوجيرسي إلى ارتفاع كبير في الوفيات في البلاد، كما شهدت لويزيانا وميشيجان وولايات أخرى أيضًا زيادة حادة في عدد الحالات.

وعمل مسؤولو الصحة وحكام العديد من الولايات الأمريكية على احتواء تفشي الوباء، محذرين من أنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة للحد من انتشار الفيروس شديد العدوى.

وأعرب العديد من المسؤولين عن تفاؤلهم في الأيام الأخيرة من أن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" سيكون أقل من التوقعات الأصلية التي تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية أنتوني فوسي "على الرغم من توقع وفاة من 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه سيتم انخفاض هذه الأرقام".
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