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أخبار البلد

السبت بدء بيع مواد التطهير والتعقيم بمنفذ نقابة الصحفيين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

يبدأ منفذ مجمع الاستهلاكى بالدور الارضي بنقابة الصحفيين السبت بيع مواد التعقيم والكحول للأعضاء بأسعار مخفضة .

أكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا على توفير جميع مواد الكحول الايثيلى بنسبة 70٪ للتطهير والتعقيم من الفيروسات و بأسعار مخفضة طبقا لما هو معلن فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة النصر  للكيماويات الوسيطة

وأوضح أنه تم توفير ذلك فى المنفذ الاستهلاكى الموجود بالدور الارضى داخل نقابة الصحفيين، علما بأن مواعيد العمل من السبت للخميس من العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

1- كحول كلين هاند 70٪ .. 125 ملل  (18 جنيها)

2- كحول ايثيلى نقى .. 1 لتر  (155 جنيها)

3- كلين هاند جيل مطهر .. 125 ملل  (18 جنيها)

4- كلين هاند جيل مطهر (نوع آخر) .. 60 ملل  (12 جنيها)

5- كلين هاند جيل مطهر (نوع آخر) .. 30 ملل  (11 جنيها)

6- سبراى هاند مطهر لليدين .. 250 ملل  (25 جنيها)

7- جركن كلور 4 لتر (30 جنيها)

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