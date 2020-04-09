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أخبار العالم

ظاهرة تحدث لأول مرة في السعودية.. تعرف عليها

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:11 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أعلن المتحدث باسم صحة منطقة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، عن تسجيل أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى أحد.

وأوضح أن حالة السيدة الصحية مستقرة هي وطفلها «عمر»، وتعد هذه الحالة الأولى على مستوى المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3287 حتى الآن.

وأكدت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الوفيات 44 حالة، مقابل 35 حالة تعافي جديدة بحيث وصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 666 شخصا.

وسجل العدد الأكبر من الحالات المصابة الجديدة في 3 مدن سعودية، هي المدينة المنورة (89) والعاصمة الرياض (83) ومكة المكرمة (78).
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