شاهد.. صلاة يهودية في الشارع للتخلص من فيروس كورونا

تداول ناشطون إسرائيليون، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر قيام أحد الاشخاص بأداء صلاة في الشارع للتخلص من فيروس كورونا، فيما يقوم أشخاص آخرون بترديد الصلوات وراءه أثناء وجودههم في مساكنهم.





وبحسب رواد السوشال الميديا الإسرائيلية، فإن هذه الصلاة حدثت في أحد شوارع أسدود، وقام الرجل بتلاوة الصلاة "يا رب خلصنا".





يأتي ذلك وسط أزمة في إسرائيل بسبب رفض الحريديم الانصياع لتوجيهات الحكومة مما أدى إلى تفاقم تفشي الفيروس في الأوساط الحريدية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.





كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، اعلنت ارتفاع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 86 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 9968 حالة إصابة، من بينهم 166 حالتهم الصحية خطيرة، و121 يخضعون للتنفس الصناعي.





وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى إصابة طفل عمره 5 أسابيع بفيروس كورونا، ورجحت المصادر الطبية الإسرائيلية أن تكون عائلته هي مصدر الإصابة.





وطلبت اسرائيل من الهند إمدادها معدات طبية ووقاية لمواجهة فيروس كورونا، ووافقت نيودلهي على ذلك بعد محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع المسؤولين في الهند، رغم فرض حظر على تصدير المعدات الطبية.





في السياق ذاته، ذكرت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، أن تركيا تقوم بتزويد إسرائيل بمعدات طبية، بما في ذلك أقنعة للوجه، ومعدات واقية وقفازات معقمة لمساعدة البلاد على مكافحة تفشي فيروس كورونا Covid-19 ، بعد سنوات من العلاقات الباردة.



