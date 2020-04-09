AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. صلاة يهودية في الشارع للتخلص من فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:24 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
تداول ناشطون إسرائيليون، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر قيام أحد الاشخاص بأداء صلاة في الشارع للتخلص من فيروس كورونا، فيما يقوم أشخاص آخرون بترديد الصلوات وراءه أثناء وجودههم في مساكنهم.

وبحسب رواد السوشال الميديا الإسرائيلية، فإن هذه الصلاة حدثت في أحد شوارع أسدود، وقام الرجل بتلاوة الصلاة "يا رب خلصنا".

يأتي ذلك وسط أزمة في إسرائيل بسبب رفض الحريديم الانصياع لتوجيهات الحكومة مما أدى إلى تفاقم تفشي الفيروس في الأوساط الحريدية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، اعلنت ارتفاع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 86 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 9968 حالة إصابة، من بينهم 166 حالتهم الصحية خطيرة، و121 يخضعون للتنفس الصناعي.

وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى إصابة طفل عمره 5 أسابيع بفيروس كورونا، ورجحت المصادر الطبية الإسرائيلية أن تكون عائلته هي مصدر الإصابة.

وطلبت اسرائيل من الهند إمدادها معدات طبية ووقاية لمواجهة فيروس كورونا، ووافقت نيودلهي على ذلك بعد محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع المسؤولين في الهند، رغم فرض حظر على تصدير المعدات الطبية.

في السياق ذاته، ذكرت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، أن تركيا تقوم بتزويد إسرائيل بمعدات طبية، بما في ذلك أقنعة للوجه، ومعدات واقية وقفازات معقمة لمساعدة البلاد على مكافحة تفشي فيروس كورونا  Covid-19 ، بعد سنوات من العلاقات الباردة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميركل ترفض طلب إسرائيل تزويدها بأجهزة تنفس عاجلة

6857 إصابة و37 حالة وفاة.. كورونا يسيطر على إسرائيل

إصابة 57 ألف إسرائيلي بـ كورونا.. مدينة اليهود المتشددين تتحول لبؤرة تفشي الفيروس القاتل

كورونا يواصل تفشيه بإسرائيل والإصابات تقترب من 8000 إصابة

كورونا يفتك بإسرائيل.. تسجيل 8904 إصابات.. و57 وفاة

إغلاق تام في إسرائيل وسط تفشي كورونا

ترشيحاتنا

بعد انسحاب ساندرز .. أوباما يظهر على الساحة السياسية في مواجهة ترامب

بعد أيام من شفائه من فيروس كورونا.. سكتة قلبية تودي بحياة خمسيني.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم يوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور

ننشر رابط المكتبة الرقمية ذاكر بعد أن أوصى وزير التعليم بإستخدامها في الأبحاث

15 حالة .. تفاصيل أعلي معدل يومى لوفيات الكورونا فى مصر

القوى العاملة: اكتشفنا أسماء لأشخاص متوفين ممن سجلوا لصرف منحة الـ500 جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

بالحجر المنزلي.. ديانا حداد تبهر الجمهور بروحها الحلوة

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل الزلابية بالمكرونة المسلوقة بدل الدقيق