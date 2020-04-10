التنمية المحلية: المحافظات ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال رمضان

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، ان المحافظات مستمرة في تطبيق وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات وكذلك الاشتراطات الصحية المعلنة من وزارة الصحة في هذا الشأن.





وأضاف في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن استعدادات الوزارة والمحافظات لشهر رمضان في ظل الظروف الحالية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تلتزم فيها بالحفاظ علي منع التجمعات مع تشديد الرقابة علي المنافذ والمحال لمنع الاحتكار والجشع من التجار.

وأشار إلى أن الجميع مستمر في تطبيق الإجراءات والقرارات التي سوف تستمر حتي 25 ابريل القادم. وأهاب بالمواطنين الالتزام في تطبيق وتنفيذ تلك الإجراءات لسلامتهم والحفاظ علي صحتهم ومساعدة الدولة في احتواء المرض.