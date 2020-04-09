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حوادث

محافظ جنوب سيناء يوجه بمراقبة الأسعار وإزالة التعديات

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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ايمن محمد
وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمراقبة الأسعار والمحلات والأسواق ومحاربة الغلاء، وإزالة التعديات في كل المدن.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري الذي عقد بقاعة الديوان العام للمحافظة بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة  وعدد من رؤساء المدن ومديري العموم. 

وأكد المحافظ، اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء تنفيذ المشروعات ومتابعة ومراجعة المشروعات الجارية وموقف المشروعات المقامة علي أرض المحافظة ومشروعات الخطة الاستثمارية 2019 / 2020 وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.
 

وتابع المحافظ الموجة الثانية من حملات الرش والتطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والحيوية والمصالح الحكومية والشوارع بمدن وقرى ووديان وتجمعات المحافظة في إطار خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19" ضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة.

وأكد المحافظ علي تعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص المشروع البحثي الذي يتقدم به الطالب بديلا عن أداء امتحان نهاية مرحلة التعليم الأساسي ووجه بالنشر عبر إذاعة جنوب سيناء ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالخطوات اللازمة لذلك حرصا علي مصالح ابناء واهالي المحافظة.

كما اطمأن المحافظ علي الأعمال الإنشائية الجارية بالمساجد الجديدة بمدينة طور سيناء وهي مسجد الروضة بالطور الجديدة ومسجد خالد بن الوليد بمنطقة ابني بيتك.
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