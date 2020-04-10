في أوقات الحظر.. نصائح للحفاظ على صحة عينيك أثناء العمل من المنزل

يقضي معظمنا ساعات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا أثناء العمل من المنزل. وهذا يضع الكثير من الضغط على أعيننا بشكل طبيعي.





وقال دكتور أنيتا سيثي ، مدير معهد طب العيون فورتيس ميموريال للأبحاث ، جوروجرام ، لموقع indianexpress.com: "إن قضاء ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر المحمول يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين أو قدرًا من جفاف العين". يشير البحث إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات ضار لعينيك . وفقًا لدراسة نشرت في Current & Research Medical and Opinion ، فإن جفاف العين المعتدل إلى الشديد لا يؤثر سلبًا على صحتنا العامة فحسب ، بل يؤثر أيضًا على إنتاجية العمل اليومية.





لذا ، إليك بعض النصائح لرعاية عينيك أثناء العمل من المنزل ، اقترحها الدكتور سيثي:





1. خذ استراحة كل 15-20 دقيقة أو بحد أقصى ساعة واحدة من الشاشة. يتضمن ذلك فتح وإغلاق عينيك بوعي والنظر بعيدًا عن الشاشة لمدة 15-20 ثانية تقريبًا. حاول أن تركز رؤيتك على بعض الأشياء البعيدة.













2. لا يعني الاستراحة من شاشة الكمبيوتر المحمول أنه يمكنك قضاء الوقت على هاتفك أو مشاهدة التلفزيون أو قراءة كتاب. الفكرة هي إعطاء بعض الراحة لعيونك. لذلك يمكنك الاستفادة من الوقت من خلال الاستماع إلى بعض الموسيقى أو التحدث إلى شخص ما.





3. قال الدكتور سيثي هذا هو موسم الحساسية. لذلك ، في حالة مواجهة بعض التهيج أو الحكة أو الري أو الاحمرار في العين ، يُنصح بالاتصال بطبيب يمكنه وصف بعض قطرة مضاد للحساسية. مع تقديم الأطباء الآن الاستشارات عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو ، لا ينبغي أن يكون طلب المشورة الطبية صعبًا. في حالة احمرار العين فقط ، وهو أحد أعراض إجهاد العين ، يمكنك تطبيق قطرات تشحيم العين المتاحة في الصيدلية. ولكن لا تستخدم أي نوع من قطرات العين دون استشارة الطبيب.









4. إذا كنت ترتدي نظارات ، احتفظ بها نظيفة. قال الطبيب تجنب لمس عينيك كثيرًا لأنها بوابة دخول محتملة للفيروس التاجي.





5. ممارسة الرياضة لبعض الوقت يوميا. سيؤدي ذلك إلى تحسين الدورة الدموية في الجسم والعين ، والحفاظ على صحتهم.





6. لا تستلقي أثناء استخدام الكمبيوتر المحمول أو قراءة كتاب. لا تعمل على الكمبيوتر المحمول في غرفة مظلمة مع ضوء الشاشة فقط أو قد يزيد من إجهاد العينين. عندما تعمل ، اجلس على الطاولة في وضع رأسي لتجنب آلام الظهر.