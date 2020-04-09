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حوادث

القتل في زمن كورونا.. مصرع عامل على يد جاره بسبب خلافات بـ عاصفة التنين

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
لفظ عامل في العقد الثالث من عمره أنفاسه الأخيرة بعد عدة أسابيع من نقله إلى المستشفى  إثر تلقيه طعنة بمطواة علي يد إبن قريته الشنطور  بمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف بسبب خلافات بينهما ولقي مصرعه اليوم.

تلقى اللواء زكريا صالح  مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي اليوم الخميس، بإبلاغ مركز شرطة سمسطا عن مصرع محمود صبحي 25 سنة، عامل، مقيم قرية الشنطور دائرة المركز، أثناء نقله إلى المستشفى المركزي مصابا بطعنة في البطن  من آلة حادة. 

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انتقل الرائد أشرف الخولى رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا والنقيبان  محمد حسن وجمال عبد الجواد معاونا مباحث المركز إلي القرية بإشراف من العميد مجدي لطفي رئيس فرع مباحث الجنوب.
 
وتبين من التحريات وأقوال الشهود وجود خلافات قديمة منذ أزمة سقوط السيول والأمطار "عاصفة التنين" بين المجني عليه و جاره ،جمال عبد الفتاح 32سنة ، عامل، مقيم الشنطور " الجاني" ، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة تطورت إلي مشاجرة،  طعن خلالها الثاني ، المجني عليه بمطواة كانت بحوزته وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة و تبذل مباحث سمسطا جهودها لضبط الجاني.
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