نواب يشيدون بمجهودات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.. ويؤكدون: تقدم ملحمة تاريخية مع الأجهزة المعنية لمواجهة الوباء العالمى.. وبرلماني: حالة من الرضا في الشارع المصري

نائب:

مجهودات الحكومة تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين من وباء كورونا





برلماني:

يجب على المستهترين بخطورة كورونا أن يتجاوبوا مع إجراءات الحكومة





نائب:

الالتزام بالإجراءات الاحترازية يمكن الحكومة من السيطرة على الوباء









أشاد عدد من النواب بالإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ، بهدف الحفاظ على صحة المصريين ، وأكدوا أن هناك حالة من الرضا فى الشارع من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، التي أعطت صدى عالميا بشأن أن مصر تسير على الطريق الصحيح، عبر الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الحكومة لمواجهة هذا الوباء ، كما أشاروا إلى أن الحكومة والأجهزة المعنية تقدم ملحمة تاريخية بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال بذل مجهود كبير مع المحليات والجيش والشرطة لمواجهة فيروس كورونا.









قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن الحكومة والأجهزة المعنية تقدم ملحمة تاريخية بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال بذل مجهود كبير مع المحليات والجيش والشرطة لمواجهة فيروس كورونا.









وأشار "المشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجهودات الحكومة تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين من وباء فيروس كورونا، من خلال اتخاذها إجراءات احترازية تصب فى مصلحة المصريين.









وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن العالم كله أصبح يمر بتداعيات اقتصادية ومنها مصر بعد تفشى وباء فيروس كورونا فى العالم ، مشيرا إلى أن تحقيق الدول لمزيد من الإنتاج يجعلها تنهض إقتصاديا من وباء فيروس كورونا الذى تفشى فى العالم.









قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى، يعزفون سيمفونية في الإجراءات التي يتخذونها من أجل مواجهة فيروس كورونا.









وأشار "عبد النظير"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك حالة من الرضا فى الشارع من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، والتي أعطت صدى عالميا بشأن أن مصر تسير على الطريق الصحيح، عبر الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الحكومة لمواجهة هذا الوباء.









وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الجيش والشرطة قاما بمجهود رائع بالتنسيق مع مؤسسات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، كما أن الحكومة قامت بدورها فى محاولة منع التجمعات بقدر الإمكان من خلال فرض الحظر الجزئي.









وطالب بتغيير ثقافة الشعب عبر زيادة الوعى بمخاطر فيروس كورونا، وأن يكون لديهم علم بأن كل الإجراءات التى تتخذها الحكومة لصالح المواطن والدولة، مؤكدا ضرورة وجود تجاوب من المستهترين بخطورة الفيروس مع إجراءات الحكومة.







