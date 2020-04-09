مؤسس حملة صحتك أهم من حصتك: المسئولية مشتركة بين المعلم وولى الأمر.. فيديو

قال أشرف حسن، مدرس رياضيات، إنه دشن حملة "صحتك أهم من حصتك"، من أجل مساعدة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، ومنع تفشى الفيروس القاتل ووقف الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الحملة تحظى بتفاعل كبير على مستوى الجمهورية.
وأوضح "حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن اقتراب امتحانات الثانوية العامة جعلت أولياء الأمور يشعرون بحالة من الخوف على مستقبل أبنائهم ما يدفعهم إلى الذهاب إلى المدرسين وطلبهم أن يعطوا دروسا لأبنائهم.
وشدد "حسن"، على أن أحد المدرسين بكفر الدوار خالف تعليمات الدولة مما ترتب عليه إصابته بفيروس كورونا، ووضعه فى العزل.
وأكد أن المسئولية مشتركة بين المعلم وولى الأمر، وعلى الجميع التكاتف من أجل الخروج من الأزمة.
وأوضح "حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن اقتراب امتحانات الثانوية العامة جعلت أولياء الأمور يشعرون بحالة من الخوف على مستقبل أبنائهم ما يدفعهم إلى الذهاب إلى المدرسين وطلبهم أن يعطوا دروسا لأبنائهم.
وشدد "حسن"، على أن أحد المدرسين بكفر الدوار خالف تعليمات الدولة مما ترتب عليه إصابته بفيروس كورونا، ووضعه فى العزل.
وأكد أن المسئولية مشتركة بين المعلم وولى الأمر، وعلى الجميع التكاتف من أجل الخروج من الأزمة.