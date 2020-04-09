جامعة زويل تنتهي من أول نموذج لجهاز التنفس الصناعي.. فيديو

قال الدكتور عمرو حلمي أستاذ مساعد علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل وأحد المشرفين على مشروع تصنيع أجهزة التنفس الصناعي ، أنه يتم العمل على 3 نماذج لاجهزة التنفس الصناعي وانتهينا من اول نموذج.





وأضاف عمرو حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": " نعمل حاليا على نموذج أكثر تطورا وله وظائف عدة، إضافة إلى نموذج ثالث يهدف إلى حل مشاكل كثيرة ومنها عدم وجود تيار كهربائي وعدم تواجد اجهزة معقدة حول جهاز التنفس الصناعي".





وتابع عمرو حلمي: "النموذج الاول من أجهزة التنفس الصناعي هدفه الرئيسي هو مساعدة المريض قبل دخوله العناية المركزة".



