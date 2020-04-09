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محافظات

تطهير وتعقيم المستشفيات.. دمياط توجه الشكر لـ قائد الجيش الثاني الميداني

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثانى الميدانى بتنفيذ إجراءات تطهير وتعقيم جميع المستشفيات بمدن محافظة دمياط من خلال الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة التى بدأت عملها اليوم بتطهير مستشفتى الحميات والصدر بمدينة دمياط بإستخدام أحدث وسائل ومعدات ومواد التعقيم ذات الجودة العالمية، استكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩"..

وتوجهت المحافظ بالشكر الجزيل إلى قائد الجيش الثانى الميدانى على موافقته بتنفيذ تلك الإجراءات بباقي مدن المحافظة، مشيدة بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة والامكانات التى تمتلكها وقيامها بتطويعها لمجابهة فيروس كورونا المستجد..

كما توجهت محافظ دمياط بالشكر أيضًا الى العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة على جهوده المبذولة وحرصه على التنسيق الكامل بين الجانبين لتنفيذ تلك الأعمال وفقًا للخطة المحددة.
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