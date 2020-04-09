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محافظات

مستقبل وطن يكثف جهوده لمجابهة كورونا في كفر الشيخ.. صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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محمود زيدان
واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، جهوده لمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا من خلال حملات التعقيم، والتطهير، المستمرة، بالمؤسسات الخدمية والشوارع ومساعدة كبار السن من أصحاب المعاشات وغيرهم.

يأتي ذلك في  إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من الدور المجتمعي، لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

ونفذت أمانات مراكز كفر الشيخ ودسوق والبرلس وقلين وبندر كفر الشيخ  بأعمال تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والشوارع  بالمدن والقرى بالإضافة إلى تنظيم ومساعدة كبار السن في صرف معاشاتهم  وذلك تحت اشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر امين التنظيم.

وقال محمد عماد المرسى أمين الحزب بمركز كفر الشيخ: "قمنا بحملة  تطهير وتعقيم اليوم الخميس بقرية أبو طبل التابعة للوحدة المحلية بالحمراوي وذلك  بحضور عبدالواحد زكى أمين التنظيم بالمركز الذى يرافق الحملة يوميا منذ بدايتها"، موضحًا أن حملة التعقيم بالمركز مستمرة خلال الأيام القادمة للانتهاء من باقي القرى بعد تعقيم قرى إسحاقة والشمارقة ومعظم القرى الكبيرة بالمركز. 

وأشار المهندس عادل النجار امين الحزب بمركز دسوق إلى أن حملة التطهير والتعقيم بالمركز التى استمرت منذ بداية الأزمة لاقت قبولا واستحسانا من أهالى مركز دسوق خاصة أن الحملة جابت جميع قرى المركز ومازالت مستمرة بعد قيام الحزب بالتبرع بكمية كبيرة من المطهرات لتغطية جميع القرى والعزب.

وأكد أحمد كمال عطية امين الحزب بمركز بلطيم انه تم تطهير وتعقيم قرى الشيخ مبارك والحماد والشهابية وغيرها من القرى وآخرها اليوم تم تطهير الوحدة الحزبية بالساحل القبلي ومازالت الحملة مستمرة

من ناحية أخرى، واصلت أمانة مركز قلين بقيادة العميد همام جودة امين الحزب بالمركز حملة تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت الخدمية بمدينة قلين بالإضافة الى تطهير  قرى قلين منها شباس عمير و البكاتوش،  مشيرًا الى أن الحملة مازالت مستمرة خلال الأيام المقبلة

يأتي هذا في الوقت واصلت فيه أمانة بندر كفر الشيخ بقيادة طارق رشوان أمين الحزب بالبندر حملة التطهير والتعقيم بعاصمة المحافظة وكان آخرها اليوم الخميس بحي القنطرة البيضاء بالإضافة إلى تعقيم منافذ صرف المعاشات وماكينات الصرف، فضلًا عن قيام شباب الحزب بمساعدة كبار السن من أصحاب المعاشات في الوصول إلى أماكن الصرف ومساعدتهم حتى الحصول على رواتبهم دون عناء

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي  بالعالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.
مستقبل وطن يكثف جهوده لمجابهة كورونا في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يكثف جهوده لمجابهة كورونا في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يكثف جهوده لمجابهة كورونا في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يكثف جهوده لمجابهة كورونا في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يكثف جهوده لمجابهة كورونا في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يكثف جهوده لمجابهة كورونا في كفر الشيخ.. صور
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