قرار عاجل من المقاولون العرب بشأن موقع إنشائي انفعل الرئيس السيسي على مسئوليه

قال المهندس محسن صلاح ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تعليقا على انفعال الرئيس السيسي بسبب عدم ارتداء العاملين في أحد المشروعات للكمامات، إننا نحتاج في اليوم حوالي 30 ألف كمامة، و هناك عمال كثر غير قادرين على العمل وهي مرتدية الكمامات والمرجعية تعود إلى المسؤول عن المشروع والمراقبة على العمال والتأكد من ارتدائهم للكمامات. الكبرىكمامة، وإلىوالتأكدارتدائهم





وأضاف محسن صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم فتح تحقيق في الأمر وسيتم محاسبة المسؤولين عن الموقع.





وتابع محسن صلاح:" لابد من تسليم كمامات إ لى العمال داخل المشاريع القومية ولابد من مراقبة ارتداء الكمامات للعمال طوال فترة العمل".





وأردف محسن صلاح: "لا يوجد لدينا مشكلة في توفير الكمامات، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في هذا المشروع والتشديد على إجراءات الأمن الصناعي في وريدة الليل وتوفير اشتراطات الأمان وارتداء الخوذة والأحذية الواقية ".



