AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قرار عاجل من المقاولون العرب بشأن موقع إنشائي انفعل الرئيس السيسي على مسئوليه

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:24 م
محسن صلاح
محسن صلاح
Advertisements
هاني حسين
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تعليقا على انفعال الرئيس السيسي بسبب عدم ارتداء العاملين في أحد المشروعات الكبرى للكمامات، إننا نحتاج في اليوم حوالي 30 ألف كمامة، وهناك عمال كثر غير قادرين على العمل وهي مرتدية الكمامات والمرجعية تعود إلى المسؤول عن المشروع  والمراقبة على العمال والتأكد من ارتدائهم للكمامات.

وأضاف محسن صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم فتح تحقيق في الأمر وسيتم محاسبة المسؤولين عن الموقع.

وتابع محسن صلاح:"   لابد من تسليم كمامات إلى العمال داخل المشاريع القومية ولابد من مراقبة ارتداء الكمامات للعمال طوال فترة العمل".

وأردف محسن صلاح: "لا يوجد لدينا مشكلة في توفير الكمامات، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في هذا المشروع والتشديد على إجراءات الأمن الصناعي في وريدة الليل وتوفير اشتراطات الأمان وارتداء الخوذة والأحذية الواقية ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى عن الكمامات: هوزعها ولو ببلاش.. فيديو

شاهد .. لحظة انفعال الرئيس السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامات بأحد المشروعات

الناس هتاكل منين.. السيسي ينفعل على مسئول أحد المشروعات القومية بسبب الكمامات.. فيديو

هعدي تانى.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسئولى المشروعات القومية بسبب العمالة.. فيديو

هو أنا كلامي مبيتنفذش.. السيسي ينفعل على أحد مسئولي المشروعات القومية .. فيديو

رواد التواصل الاجتماعي يشيدون برد فعل الرئيس تجاه العاملين بسبب الكمامات

ترشيحاتنا

كورونا يدمر أمريكا .. 1890 حالة وفاة جديدة اليوم

علاج لـ كورونا.. عينات آفيجان وصلت مصر والتواصل مع الصين للتصنيع

الحكومة: البعض استغل الفرصة وسجل أسماء متوفيين وأطفال للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

بعد اقتحام كورونا.. مفاجأة في عينة تحاليل أفراد أمن مركز مجدي يعقوب بأسوان

بسبب شوبير وآخرون.. قناة الزمالك تمنع ظهور نجمها

كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

بالحجر المنزلي.. ديانا حداد تبهر الجمهور بروحها الحلوة