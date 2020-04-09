أخمدت فرق الدفاع المدني السعودية بساجر حريقًا اندلع في مجموعة نخل داخل فناء مبنى شعبي يسكنه مقيمون نتيجة صاعقة برق، دون وقوع إصابات أو وفيات.





ورصدت مقاطع الفيديو والصور اللحظات الأولى للبرق الذي ضرب البيت الشعبي في تمام الساعة التاسعة مساء.





كما أظهرت اللحظات الأولى لاندلاع النيران في النخيل، حيث وثقت مباشرة آليات الدفاع المدني للموقع في زمن قياسي.





ويشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث، و العارضة، و فيفا، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.



