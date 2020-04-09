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أخبار العالم

شاهد.. ال‏برق يضرب أحد المنازل بالسعودية ويشعل النيران به

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:20 م
حريق بأحد المنازل
حريق بأحد المنازل نتيجة لصاعقة برق
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محمود نوفل
أخمدت فرق الدفاع المدني السعودية بساجر حريقًا اندلع في مجموعة نخل داخل فناء مبنى شعبي يسكنه مقيمون نتيجة صاعقة برق، دون وقوع إصابات أو وفيات.

ورصدت مقاطع الفيديو والصور اللحظات الأولى للبرق الذي ضرب البيت الشعبي في تمام الساعة التاسعة مساء. 

كما أظهرت اللحظات الأولى لاندلاع النيران في النخيل، حيث وثقت مباشرة آليات الدفاع المدني للموقع في زمن قياسي.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث، و العارضة، و فيفا، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر  حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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