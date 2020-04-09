لعدم تنفيذ قرارات إزالة.. استبعاد رئيس قرية في البحيرة

قرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة استبعاد رئيس قرية سنهور من موقعه لعدم الجدية فى تنفيذ قرارات الإزالة التى تمت اليوم بالقرية وتنفيذ إزالة جزئية لأجزاء من المبانى والتعديات.





وأكد محافظ البحيرة أنه لن يسمح بأى تهاون فى تنفيذ إزالات كلية وفعلية لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وأى تقاعس يصدر من المسئولين عن تنفيذ حملات الإزالة سيقابله الاستبعاد والتحقيق للتقصير فى مهام العمل.