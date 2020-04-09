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محافظات

لعدم تنفيذ قرارات إزالة.. استبعاد رئيس قرية في البحيرة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
قرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة استبعاد رئيس قرية سنهور من موقعه لعدم الجدية فى تنفيذ قرارات الإزالة التى تمت اليوم بالقرية وتنفيذ إزالة جزئية لأجزاء من المبانى والتعديات.

وأكد محافظ البحيرة  أنه لن يسمح بأى تهاون فى تنفيذ إزالات كلية وفعلية لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وأى تقاعس يصدر من المسئولين عن تنفيذ حملات الإزالة سيقابله الاستبعاد والتحقيق للتقصير فى مهام العمل. 
 
وكلف اللواء المحافظ رئيس مدينة دمنهور للتوجه على رأس حملة مكبرة لاستكمال أعمال الإزالة بقرية سنهور وتم بالفعل إزالة المبنى المخالف حتى سطح الأرض.
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