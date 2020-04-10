AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الرئيس يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل للشباب

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب حسين فايز عضو مجلس النواب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا رأي صائب يحقق الصالح العام.

ولفت فايز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس دعا في وقت مبكّر لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتي من خلال مشروعات المليون فدان  ومشروعات الصوب الزراعية التي يملكها الشباب، مضيفا "هذه المشروعات تحقق اكتفاء ذاتي وتوفر فرص عمل للشباب، كما تؤدي إلى حصول المواطن على السلع بأسعار رخيصة وتساهم في مواجهة البطالة.

كان الرئيس دعا في اجتماع أمس إلى التوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، مع بلورة خطة زمنية محكمة الجوانب في هذا الإطار، وذلك على نحو يعزز القيمة الاستثمارية لتلك الأراضي من خلال زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتربية الثروة الحيوانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذكرة برلمانية للحكومة للمطالبة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

السيسي يوجه بالتوسع في استصلاح الأراضي لزراعة محاصيل استراتيجية وتربية الثروة الحيوانية

شرحت قلوبنا..الفلاحين: تصريحات السيسي باستصلاح الأراضي تبعث برسالة طمأنينة

ترشيحاتنا

أحمد حسن يكشف الفارق بين فترة مشاركته مع الأهلي والزمالك

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

في عيد ميلاد منال سلامة.. عمرها وسر سعادتها بشائعة وفاتها

دولة عربية تسجل أول حالة بفيروس كورونا اليوم

اخبار التوك شو.. عينات آفيجان وصلت مصر لعلاج كورونا.. محاسبة مسئولي موقع إنشائي انفعل الرئيس السيسي على مسئوليه.. عزل قرية منشية نيازي في المنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

شاهد.. زوجان بريطانيان يتحديان الشرطة في حظر التجول بحفل شواء