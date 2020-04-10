برلماني: الرئيس يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل للشباب

أشاد النائب حسين فايز عضو مجلس النواب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا رأي صائب يحقق الصالح العام.





ولفت فايز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس دعا في وقت مبكّر لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتي من خلال مشروعات المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية التي يملكها الشباب، مضيفا "هذه المشروعات تحقق اكتفاء ذاتي وتوفر فرص عمل للشباب، كما تؤدي إلى حصول المواطن على السلع بأسعار رخيصة وتساهم في مواجهة البطالة.





كان الرئيس دعا في اجتماع أمس إلى التوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، مع بلورة خطة زمنية محكمة الجوانب في هذا الإطار، وذلك على نحو يعزز القيمة الاستثمارية لتلك الأراضي من خلال زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتربية الثروة الحيوانية.