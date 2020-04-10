في الحجر المنزلي.. طرق للتخلص من حصوات الكلى

حصوات الكلى هي مشكلة بولية شائعة ويتراوح معدل حدوثها في دراسات المجتمع من 8 إلى 12 في المائة. وهذا يعني أن واحدًا من كل 10 أشخاص سيتأثر بحصوات الكلى في مرحلة ما من حياتهم "إن تكوين حصى الكلى هو نتيجة للتغيرات البيوكيميائية الدائمة في الجسم وبالتالي فهي ظاهرة متكررة. وفقًا للإحصاءات ، فإن فرص تكوين حصوات الكلى مرة أخرى تزيد عن 50 في المائة خلال 10 سنوات "، يوضح الدكتور رامان تانوار ، MBBS ، MS ، FMAS ، MCh (المسالك البولية) في قسم المسالك البولية وأمراض الذكورة في Urocentre ، مستشفى جيوتي ، جوروغرام .





ويضيف: "وبالتالي فإن المعركة لا تنتهي إلا بإزالة الحجر. عادة ، نحاول تحليل تركيبه الكيميائي بحيث يمكن بذل المزيد من الجهود المركزة للوقاية من المرض ، ولكن حتى إذا لم نتمكن من القيام بذلك ، لا يزال بإمكاننا القيام بعدد من الأشياء لحلها ومنع تكوينها ".





الإجراء الأول لمنع وتذويب الأحجار الموجودة هو زيادة كمية الماء التي نشربها. إنها ملاحظة عالمية أنه في المناخات الجافة والقاحلة ، يكون معدل حدوث الحجر أعلى. زيادة تناول السوائل إلى 10 إلى 12 كوبًا في اليوم هي التوصية للمرضى المعروفين بتكوين حصوات الكلى. في الوقت نفسه ، لا ينصح بتناول السوائل المفرط لأنه يخلق حمولة على الكلى. ثانيًا ، يجب على المرء أن يحد من تناول الملح لأن الإفراط في النظام الغذائي يسبب المزيد من الأكسالات الحرة والحجر وتشكيل المواد للوصول إلى الكليتين مما يؤدي إلى التبلور.









يُعد خفض تناول الملح خطوة موصى بها بشدة لمنع تكرار تكوين الحجر. تشير الدراسات إلى أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم هو أيضًا عامل مهم جدًا في تكوين الحجر. "نوصي المرضى بالحفاظ على وزن صحي (مؤشر كتلة الجسم أقل من 23.5) لمنع الحصوات. استنادًا إلى تركيبة الحجر ، يمكننا توجيه المرضى لمزيد من تقييد بعض المواد الغذائية مثل السبانخ ، الكاجو ، برينجالز ، الشاي ، القهوة ، إلخ ، لأحجار الأكسالات وتقييد البروتين الحيواني للمرضى الذين يشكلون حصوات حمض اليوريك ، "يذكر الدكتور تانوار.



غالبًا ما تتم إدارة الأحجار الصغيرة ، التي يقل طولها عن خمسة إلى ستة ملليمترات ، باستخدام مجموعة من المثبطات. تتوفر مثبطات الحجر مثل سترات البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 في شكل شراب ويمكن أن يساعد تناولها المنتظم على إذابة هذه الأحجار الصغيرة. ويوضح الخبير أن الموجات الأكبر تركز على الحجارة لتكسيرها إلى قطع أصغر يمكن أن تخرج من الجهاز البولي مع التدفق الطبيعي للبول دون أن تتعثر في أنابيب الكلى التي تسمى الحالب.

يستخدم تفتيت الحصى بموجة الصدمة خارج الجسم ، والذي يشار إليه عادة باسم تفتيت الحصوات منذ عقود عديدة لمساعدة المرضى على تمرير الحجارة دون الدخول تحت السكين. يقول الطبيب ، "نطلب من المرضى أن يجهدوا بولهم بعد جلسة تفتيت الحصوات حتى نتمكن من الحصول على جزيئات الحجر وفهم تركيبة الحجر. عادة ، قد تحتاج حصوات الكلى إلى دورتين أو ثلاث من جلسات تفتيت الحصوات لمدة 40 دقيقة لتجزئتها بالكامل. "











