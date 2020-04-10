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اقتصاد

بقيمة 4 ريالات .. ارتفاع أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-4-2020

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
ارتفعت  أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال تعاملات اليوم،الجمعة، 10-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 178.10ريال سعودي، بعد أن كانت تسجل 174,25 ريال سعودي    

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (203.53 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.11دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (186.58ريال سعودي) أي ما يعادل (49,60دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (178.10ريال سعودي) أي ما يعادل (47.35دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (152.56 ريال سعودي) أي ما يعادل (40,58دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (118.73  ريال سعودي) أي ما يعادل (31.5688دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (101.77  ريال سعودي) أي ما يعادل (27.05 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,330  ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,683 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,425  ريال سعودي) أي ما يعادل (378.77دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (203,535  ريال سعودي) أي ما يعادل (54,109  دولار أمريكي)
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