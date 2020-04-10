أستاذ جامعي: التعلم عن بعد سوف ينتعش بعد انتهاء الأزمة.. والطلاب: النت بطيء

هناك العديد من التساؤلات عن طبيعة الفترة القادمة هل يستمر التعلم عن بعد بمصر وكيف يتم اكتشاف الموهوبين بهذه الطريقة، وما الأفضل التعلم عن بعد أم التعليم التقليدي العديد من التساؤلات لذلك رصد صدى البلد عددا من آراء الطلاب وأساتذة الجامعات يجبيون عن هذه التساؤلات.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن فكرة تحول التعليمي التقليدي إلى التحول الرقمي بداية إلي تحويل التعليم في مصر إلى التعليم الإلكتروني حيث أشاد بالتعليم عن بعد بجامعة عين شمس، حيث قامت بإجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا أثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.









ومن جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية إن التعلم عن بعد ينقصه عدة عوامل لكي يتم تفعيله بالشكل المطلوب وهي أن يكون الطلاب وأساتذة الجامعات مؤهلين بالدرجة الكافية حتي لا يتأثر أي منهم منوها لا غنى عن التعليم التقليدي حتي إذا تم تفعيل التعلم عن بعد بشكل دائم لا بد من الرجوع إلى أستاذ الجامعة من حين لآخر لاكتشاف الموهوبين وأما عن ضرورة التعلم عن بعد في ضرورة حتمية ولكن بضوابط معينة وهي توفير الإنترنت لجميع الطلاب بنفس الكفاءة تدريب الطلاب والأساتذة علي التعامل مع هذا النظام.





وأشار أبو العينين تم افتتاح المعهد الدولي للتعلم عن بعد في جامعة عين شمس لتدريب الطلاب والأساتذة للتعامل مع الانترنت ومواكبة التكنولوجيا.



