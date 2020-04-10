أستاذ جامعي: التعلم عن بعد سوف ينتعش بعد انتهاء الأزمة.. والطلاب: النت بطيء

هناك العديد من التساؤلات عن طبيعة الفترة القادمة هل يستمر التعلم عن بعد بمصر وكيف يتم اكتشاف الموهوبين بهذه الطريقة، وما الأفضل التعلم عن بعد أم التعليم التقليدي العديد من التساؤلات لذلك رصد صدى البلد عددا من آراء الطلاب وأساتذة الجامعات يجبيون عن هذه التساؤلات.
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن فكرة تحول التعليمي التقليدي إلى التحول الرقمي بداية إلي تحويل التعليم في مصر إلى التعليم الإلكتروني حيث أشاد بالتعليم عن بعد بجامعة عين شمس، حيث قامت بإجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا أثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية إن التعلم عن بعد ينقصه عدة عوامل لكي يتم تفعيله بالشكل المطلوب وهي أن يكون الطلاب وأساتذة الجامعات مؤهلين بالدرجة الكافية حتي لا يتأثر أي منهم منوها لا غنى عن التعليم التقليدي حتي إذا تم تفعيل التعلم عن بعد بشكل دائم لا بد من الرجوع إلى أستاذ الجامعة من حين لآخر لاكتشاف الموهوبين وأما عن ضرورة التعلم عن بعد في ضرورة حتمية ولكن بضوابط معينة وهي توفير الإنترنت لجميع الطلاب بنفس الكفاءة تدريب الطلاب والأساتذة علي التعامل مع هذا النظام.
وأشار أبو العينين تم افتتاح المعهد الدولي للتعلم عن بعد في جامعة عين شمس لتدريب الطلاب والأساتذة للتعامل مع الانترنت ومواكبة التكنولوجيا.
قال الدكتور طارق منصور وكيل كلية آداب جامعة عين شمس، إن التعلم عن بعد والتعليم التفاعلي جاء من قيادة رشيدة تراعي مصلحة الوطن والطلاب في المقام الأول، منوها أن جميع طوائف الدولة تعمل بأقصي مجهود وبكل إمكاناتها لكي تصل إلى طريق النجاة من مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكلية تقوم برفع جميع محاضراتها بشكل مستمر ويومي.
وفي السياق، قال محمد خالد، طالب بكلية الحاسبات جامعة عين شمس، "لا بد من دورة تدربية للدكاترة لتعريفهم طريقة التعليم عن بعد".
وأشار "خالد"، إلى أن شبكة الإنترنت في مصر لا تساعد الأستاذ أو الطالب لكي يتوصلا بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الجامعات غير مؤهلة حاليا لعملية التعليم عن بعد، إضافةً إلى أن أغلب أعضاء التدريس غير مؤهلين وكذلك الطلاب لذلك، موضحًا أن الظروف غير العادية التي نمر بها تجعلنا نقبل بذلك.
قال عمر عادل طالب بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس: إن كل شيء حدث في فترة قليلة جدا لذلك لم يكن استعداد بالشكل الكافي غير ذلك إن الدكاترة غير مؤهلين للتعامل مع عملية التعلم عن بعد بالإضافة لعدم إمكانية الوصول إلي الإنترنت لجميع الزملاء لذلك نطلب بتفعيل قناة علي النايل سات لبث المحاضرات من خلالها منوها أننا معا ضد فيروس كورونا ونحترم جميع قرارات الدولة والجامعة وأن جميع القرارات التي اتخذتها المجلس الأعلى للجماعات تصب في مصلحة الطالب.
قال أشرف طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس: "إمكانية الكلية لا تسمح بالتعلم عن بعد، لذلك يمكن خلال الفترة القادمة تحسن الخدمة ولكن لا غني عن التعليم بالشكل المباشر.