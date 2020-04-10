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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-4-2020

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
سجلت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعًا، خلال بداية تعاملات اليوم،الجمعة، 10-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب   عيار 21 نحو 173.90.درهم، بعد أن كانت تسجل 170,15 درهم إماراتي

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (198.74درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54.11 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (182.18 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (49.60دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (173.90درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 47.35 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (149.06درهم إماراتي ) أي ما يعادل (40.58 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (115.93درهم إماراتي ) أي ما يعادل (31.56دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (99.37درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.05 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,181 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,683دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,391  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (378.77دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (198,741  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54,109 دولار أمريكي)
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