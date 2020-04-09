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فن

بتوحشيني لـ فضل شاكر تحصد 2.6 مليون مشاهدة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:45 م
فضل شاكر - بتوحشيني
فضل شاكر - بتوحشيني
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سعيد فراج
حققت أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر، 2 مليون و678 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لـ "فضل" على موقع الفيديوهات يوتيوب، منذ الخميس 2 أبريل. 

تقول كلمات الأغنية: "يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك  .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا .. انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط أيدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".

"بتوحشيني" كلمات: محمد رفاعي، ألحان : وليد سعد، توزيع : علي اباظة، وتريات : يحي الموجي، صولو كمان : محمود سرور، قانون : ماجد سرور، ناي : محمد عاطف، مهندس صوت : رامي سليمان، مكس وماستر : خالد رؤوف، وإستديو صوت الحب.
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