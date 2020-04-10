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اقتصاد

مؤشر البورصة يرتفع 9% الأسبوع الماضي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10321 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 9.17% بينما سجل مؤشر EWI EGX70  4.55% صعودا مغلقا الفترة عند 1041 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 4.66% مسجلا مستوى 1,402.75 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.6 %مغلقا عند 52.708,11 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 3.74 %مغلقا الفترة عند 1062 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 23.1 مليار جنيه ليغلق تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع 4.38% مسجلا مستوى 551.5 مليار جنيه مقابل مستوى 528.4 مليار جنيه.
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