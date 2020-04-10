مؤشر البورصة يرتفع 9% الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10321 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 9.17% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 4.55% صعودا مغلقا الفترة عند 1041 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 4.66% مسجلا مستوى 1,402.75 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.6 %مغلقا عند 52.708,11 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 3.74 %مغلقا الفترة عند 1062 نقطة.



