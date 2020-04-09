حمادة أنور يكشف موعد عودة المنافسات وحظوظ الزمالك أمام الرجاء

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في حديثه للإذاعة المغربية اليوم، لا يمكن توقع ما سيحدث في البطولات الإفريقية للأندية والنظام الذي سيطبق على مباريات الدور قبل النهائي لأنه لا يوجد شخص في الكاف يعلم متى تنتهي الأزمة الحالية وكل الحلول التي سمعنا عنها سواء بإقامة قبل النهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية بدون جماهير أو من مباراة واحدة في ملعب محايد أو إقامة المباريات كما هيا لا يمكن الإعلان عنها إلا بعد الإنتهاء من أزمة كورونا.





قال حمادة أنور، جميع الصفقات من اللاعبين العرب الذي تعاقد معهم الزمالك لاعبين كبار سواء المغاربة أشرف بن شرقي أو محمد أوناجم وخالد بوطيب قبل الإصابة والتونسي فرجاني ساسي فهم لاعبون كبار دوليين ومن أفضل اللاعبين المحترفين الذي شاهدتم في الزمالك والدوري المصري إستفاد من تواجدهم ومن قبلهم حميد أحداد المعار للرجاء، وتمتاز هذه المجموعة بالأخلاق والالتزام بجانب المستوى الفني المميز وهو ما أفاد فريق الزمالك وهناك لاعبين عرب مميزن في الدوري التونسي مثل علي معلول في الأهلي.





بالنسبة لشرط عدم مشاركة حميد أحداد أمام الزمالك في مواجهة الرجاء المغربي، أوضح حمادة أنور، العقد شريعة المتعاقدين وهناك بند بأحقية الزمالك في الحصول على مبلغ مالي في حالة مشاركة اللاعب ونادي الرجاء أعلن أنه معترف بهذا البند وفي النهاية الأمور تتم بإحترفية وإحترام بين الناديين.



