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حوادث

ماهية أموال الأوقاف.. النقض توضح هذه الحالة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهية أموال الأوقاف.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان المقرر في قضاء الدستورية ( الدعوى ١٠٤ لسنة ٢٣ ق دستورية ) أن " أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ أموالًا خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملًا بنص المادة ( ٥٢ / ٣ ) من القانون المدني - شخصًا اعتباريًا وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص ، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصًا من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص " .
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