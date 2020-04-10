المصريون يستحوذون على 65% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.2 %و العرب على 6.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 663.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 64.9%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 26.4 %و سجل العرب 8.8 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 4253 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1297 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.