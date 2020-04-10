المصريون يستحوذون على 65% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.2 %و العرب على 6.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 663.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



