صيدلة عين شمس تواصل اجتماعاتها مع فرق بحثية لإنتاج دواء مضاد لفيروس كورونا

وأضاف أبو شنب خلال تصريحاته ل صدي البلد ، أن الكلية تسعى إلى التوصل إلى لقاح وتواصل باستمرار عدة اجتماعات لإيجاد لقاح له خلال الفترة الحالية، كما تم عقد اجتماعات مع كلية الطب أيضا في إطار السعي لإيجاد علاج للفيروس لكن هذا الأمر يحتاج لفترة لا تقل عن 6 أشهر حتي نقوم بتجارب علي حيوانات للوصول إلى لقاح أو دواء لهذا الفيروس





وأشار أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة إلى أن جامعة عين شمس لها دور كبير في تصنيع القفازات والمستلزمات الطبية الخاصة من سنين داخل المستشفيات الجامعية التابعة لها ولكن تم تكثيف هذه الخطوط وزيادة إنتاجيتها لتلبية الاحتياجات من هذه المستلزمات في تلك الفترة.