في زمن كورونا .. عدم ارتداء الكمامة مخالفة

فوجئ سائقون بتلقي رسائل من شرطة دبي تفيد بتلقيهم مخالفات تحذيرية نتيجة عدم ارتداء كمامة داخل السيارة.





وأفادت شرطة دبي بأنه من الضروري التقيد بالتعليمات المتعلقة بإجراءات السلامة والوقاية حتى لا تثبت تلك المخالفات، مؤكدة أن الهدف منها حماية الناس وتعزيز سلامتهم.







