جزيرة هارت الأمريكية تتحول إلى مقبرة جماعية لضحايا فيروس كورونا.. صور

حولت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية جزيرة "هارت" إلى مقبرة جماعية لدفن ضحايا فيروس كورونا.





وبحسب موقع "بزنس انسايدر" ستقوم السلطات في ولاية نيويورك بدفن عدد من الجثث لم يطالب بها أحد لمدة 14 يوما، نظرا لأن تراكم الجثث يسبب أرباكا كبيرا في المدينة.





وقال موقع OCME الأمريكي إن السلطات سوف تقوم بدفن الجثث في جزئرة هارت برونكس، ولفت الموقع إلى أن المستشفيات في نيويورك يمكنها تحديد حد أقصى لبقاء الجثث في المشرحة لمدة 5 - 6 أيام، وبعدها سيتم إرسال الجثث للدفن في الحزيرة.





وأشار إلى أنه في حالة دفن المئات أو الآلاف من الجثث في الجزيرة المذكورة، فقد تضطر عائلات الضحايا إلى الانتظار لفترة طويلة بعد أن يهدأ الوباء من أجل المطالبة بنقل رفاة ذويهم إلى مناطق دفن نهائية.



