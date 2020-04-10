AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

قرارات الأزهر للجامعة والمعاهد بسبب كورونا.. الاستمرار في نظام التعليم عن بعد .. إلغاء الامتحانات الشفهية والميدترم.. إعلان المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي حتى 15 مارس

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:00 ص
قرارات الأزهر للجامعة
قرارات الأزهر للجامعة والمعاهد بسبب كورونا
Advertisements
محمد شحتة
قرارات الأزهر للجامعات والمعاهد بسبب كورونا
الاستمرار في نظام التعليم عن بُعد لشرح المقررات
الغاء الامتحانات الشفهية والميدترم
تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع
الأزهر يعلن المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي حتى 15 مارس

اتخذت جامعة الأزهر، عددا من القرارات المهمة بشأن امتحانات نهاية العام وسير العملية التعليمية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقررت جامعة الأزهر، الاستمرار في نظام التعليم عن بُعد لشرح المقررات والاعتماد على الامتحان والتصحيح الإلكتروني في أكبر عدد من المقررات، وإلغاء الامتحانات الشفهية وامتحانات التعيين في المقررات التخصصية والنظرية.

وتابعت "في حال تفاقم الأمر تعقد جميع الاختبارات إلكترونيا في كل المقررات واختبارات خاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة الذين لا يتمكنون من أداء الامتحان إلكترونيا".

كما تضمنت قرارات جامعة الأزهر، إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني وإضافة درجاته إلى امتحان نهاية الفصل، وإلغاء الامتحان الشفهي في القرآن الكريم في كليات الجامعة ومعاهدها وإضافة درجته إلى الامتحان التحريري.

وقررت الجامعة، الغاء البحث في المواد التي يكلف فيها الطالب بعمل بحث وتضاف درجته إلى الامتحان التحريري، وتنفيذ التطبيقات العملية للكليات العملية عقب انتهاء نهاية العام، وتأجيل امتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية لغير خريجي كليات الأزهر إلى 9 أغسطس ويحدد الدور الثاني لاحقا.

وقررت جامعة الأزهر تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع.

كما أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، على صفحة الأزهر الرسمية بموقع فيس بوك، عن جميع المقررات الدراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي الأزهري حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠. 

وتشمل المقررات مراحله الثلاث ( الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) وذلك حتى يتسنى للطلاب وأولياء أمورهم معرفة المقررات والمناهج المطالبين بها في عامهم الدراسي.

يأتي هذا في إطار حِرْص الأزهر الشريف على مصلحة أبنائه الطلاب والتيسير عليهم؛ 

ويمكنكم التعرف على المقررات من هنا 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. إجراءات غير مسبوقة في المدارس والجامعات..التفاصيل كاملة

بعد المطالب بإلغاء الترم الثاني.. التعليم العالي ترد على الطلاب: لم نحدد الشكل النهائي لاختبارات نهاية العام الدراسي

إلغاء الامتحانات الشفهية والميدترم.. قرارات جامعة الأزهر بسبب كورونا

نائب الأزهر لوجه بحري يتابع سير عملية التعليم عن بعد بالإسكندرية

ترشيحاتنا

صفر من 10 .. دومينيك تتعرض للانتقاد والسخرية بعد هذه الإطلالة

الصين تعتمد عقارا يابانيا لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

فيديو صادم يوضح كيفية انتشار فيروس كورونا عن طريق السعال

الموت يفجع أنغام

بسبب شوبير وآخرون.. قناة الزمالك تمنع ظهور نجمها

التعليم العالي : حصلنا على عينات الدواء "آفيجان" اليابانى لإجراء تحاليل بشأن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفر من 10 .. دومينيك تتعرض للانتقاد والسخرية بعد هذه الإطلالة

فيديو صادم يوضح كيفية انتشار فيروس كورونا عن طريق السعال

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا