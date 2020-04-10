قرارات الأزهر للجامعة والمعاهد بسبب كورونا.. الاستمرار في نظام التعليم عن بعد .. إلغاء الامتحانات الشفهية والميدترم.. إعلان المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي حتى 15 مارس

قرارات الأزهر للجامعات والمعاهد بسبب كورونا

الاستمرار في نظام التعليم عن بُعد لشرح المقررات

الغاء الامتحانات الشفهية والميدترم

تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع

الأزهر يعلن المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي حتى 15 مارس





اتخذت جامعة الأزهر، عددا من القرارات المهمة بشأن امتحانات نهاية العام وسير العملية التعليمية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.





وقررت جامعة الأزهر، الاستمرار في نظام التعليم عن بُعد لشرح المقررات والاعتماد على الامتحان والتصحيح الإلكتروني في أكبر عدد من المقررات، وإلغاء الامتحانات الشفهية وامتحانات التعيين في المقررات التخصصية والنظرية.





وتابعت "في حال تفاقم الأمر تعقد جميع الاختبارات إلكترونيا في كل المقررات واختبارات خاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة الذين لا يتمكنون من أداء الامتحان إلكترونيا".





كما تضمنت قرارات جامعة الأزهر، إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني وإضافة درجاته إلى امتحان نهاية الفصل، وإلغاء الامتحان الشفهي في القرآن الكريم في كليات الجامعة ومعاهدها وإضافة درجته إلى الامتحان التحريري.





وقررت الجامعة، الغاء البحث في المواد التي يكلف فيها الطالب بعمل بحث وتضاف درجته إلى الامتحان التحريري، وتنفيذ التطبيقات العملية للكليات العملية عقب انتهاء نهاية العام، وتأجيل امتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية لغير خريجي كليات الأزهر إلى 9 أغسطس ويحدد الدور الثاني لاحقا.





وقررت جامعة الأزهر تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع.





كما أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، على صفحة الأزهر الرسمية بموقع فيس بوك، عن جميع المقررات الدراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي الأزهري حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠.





وتشمل المقررات مراحله الثلاث ( الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) وذلك حتى يتسنى للطلاب وأولياء أمورهم معرفة المقررات والمناهج المطالبين بها في عامهم الدراسي.





يأتي هذا في إطار حِرْص الأزهر الشريف على مصلحة أبنائه الطلاب والتيسير عليهم؛



