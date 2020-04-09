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بعد فرض كردون أمني حول 100 ألف نسمة.. تفاصيل جديدة عن عزل المعتمدية بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:54 م
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البهي عمرو

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن قرية المعتمدية لم يكتشف بها حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحًا أن وزارة الصحة وجهت منذ 3 أيام بعزل القرية وتكليف الجهات المعنية والأمنية بالقيام بالأمر، بعد ظهور إصابات بالفيروس.

 

وأضاف محافظ الجيزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن هناك متابعة صحية دورية ومكثفة للمخالطين للمصابين بالقرية للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.


وأشار محافظ الجيزة، إلى أن هناك بعض الحالات الفردية التى حاولت الخروج من القرية الخاضعة للعزل ولكن تم التعامل الفورى معها وتوعيتهم بضرورة البقاء في الحجر للحفاظ على حياتهم، وتم إزالة عدد من الأسواق الأسبوعية التى كانت موجودة بالقرية، والدفع بجميع المستلزمات الغذائية التى تحتاجها القرية خلال فترة الحجر الصحى.


وقال علاء والى عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إنه تم عمل كردون حول قرية المعتمدية بالجيزة بعد ظهور حالات إصابة بها وأن محافظة الجيزة اتخذت قرارات فورية لحظة اكتشاف الفيروس.


وأوضح علاء والى أنه تم توفير جميع الخدمات لأهالى القرية بالكامل، وتم توفير 1000 وجبة طازجة للأسر الفقيرة وعمال اليومية وتوفير 500 كرتونة، وسيارات بها صرف آلى لخدمة أهالى قرية المعتمدية، ولصرف المعاشات.


ولفت علاء والى إلى أن، القرية بها 100 ألف نسمة، وأن الفيروس بدأ بـ اثنين من أهالي القرية، من خلال حضور فرح فانتقل الفيروس لـ 9 ثم بعد ذلك لـ 200 مختلط، مشيرا إلى أن شباب القرية يقومون بأشياء كثيرة مميزة بتوصيل الطلبات ديلفري وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

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