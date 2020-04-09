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محافظ الجيزة: تنفيذ مطالب أهالي المعتمدية وتوفير المستلزمات الغذائية والطبية

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:56 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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هاني حسين
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن أهالي قرية المعتمدية كان لهم طلبات بافتتاح مكتب البريد وماكينات صرف آلي للأموال،  وتم توفير ماكينات محمولة من البنك الأهلي وبنك مصر.

وأضاف أحمد راشد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تنسيق وتناغم بين أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع أحمد راشد: "الحجر الصحي على قرية المعتمدية 14 يوما ولا يوجد نقص في المستلزمات الغذائية والطبية لأهالي القرية، وأي مطلب لهم يتم توفيره على الفور".

وأردف أحمد راشد: "18 مخبزا يعمل في القرية وندفع بكميات إضافية من الخبز وهناك عربات المنافذ المتنقلة لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن".
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