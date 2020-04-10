AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: ضبط 311 مخالفة لقانون حماية البيئة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (311) قضية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 1266 قضية متنوعة.. مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة كل أشكال الخروج عن القانون

الداخلية تضبط 175 قضية لمخالفة قانون البيئة وتلوث مجرى النيل

الداخلية: ضبط 120 قضية تهرب ضريبي وجمارك خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط 7847 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

محاربة مستغلى الأزمات.. الداخلية تضبط 810 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة .. دراسة أمريكية: الصيف لن يقلل من انتشار فيروس كورونا

برومو مسلسل "ليالينا" لـ غادة عادل .. تعرف على قنوات عرضه فى رمضان

بنكا الأهلي ومصر: أكثر من 70 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15% في 3 أسابيع

شاهد .. كردون أمنى حول ناهيا بعد تسرب أهالي المعتمدية من العزل

المنيسي يفتح النار على نجم الزمالك بسبب لقب نادي القرن .. فيديو

الحكومة: البعض استغل الفرصة وسجل أسماء متوفين وأطفال للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارثة تصيب 3 ممرضات ارتدين أكياس القمامة لحمايتهن من كورونا

لا تضع فيه اللحوم .. 5 طرق لاستخدام البلاستيك

بمجرد إصابته بـ كورونا.. ماذا فعلت المطربة الأمريكية Rihanna مع والدها