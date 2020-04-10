أخبار البرلمان.. موعد إقرار الأسعار الجديدة للمواد البترولية.. برلماني يكشف..24 ساعة حظر تجول.. أول تحرك عاجل من النواب بشأن شم النسيم وكورونا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 9 ابريل:









قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إنه من المتوقع إنه من المتوقع إقرار التسعيرة الجديدة للمواد البترولية خلال اليومين القادمين، مرجحا أن تكون الظروف التي بها البلاد حاليا هي السبب في تأخر إقرار التسعيرة الجديدة إلى الآن.









طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، وزارة القوى العاملة بمد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة المقرر الانتهاء منه اليوم.









طالب النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بإنشاء صناديق لدعم القطاعات المتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد دراسة طبيعة الضرر الواقع على كل قطاع على حدة، على غرار صندوق دعم قطاع السياحة.









حذر النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، من ازدياد معدلات البطالة في مصر بعد عودة الآلاف من المصريين في الخارج إلى بلدهم، نتيجة للظروف الحالية التي يشهدها العالم، والتي أثرت بالسلب على العمالة المصرية في دول الخليج وأوروبا.













أرسل المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطاب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بضرورة إلغاء كافة الفوائد و المتأخرات على المصانع والشركات وذلك على أسعار الطاقة سواء غاز او كهرباء او مياه، مشيرا إلى أن المصانع لم تعد تستطع دفع تلك الفوائد، لا سيما مع توقف عدد كبير من المصانع نتيجة تلك الأزمة.









قالت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، انها قامت بتقديم اقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن تطبيق حظر التجوال 24 ساعه فى هذا اليوم يبدأ من الساعة 8 مساء الأحد الموافق 19 ابريل وحتى السادسة صباح الثلاثاء 21 أبريل لمنع انتشار فيروس كورونا.









تقدم النائب وجيه حسين أباظة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، وذلك لتدشين صندوق مخاطر لعمال النظافة لتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم.













طالب النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، للمواطنين، أسوة بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، الماضي تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020.









كشف د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الهدف الاساسى من مشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذى يعد شرطًا لانتقال الطلاب إلى السنة التعليمية التالية فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.









تلقي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، استجابة رسمية من المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توصية لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، المتعلقة باللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، ولجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسي، بشأن رصدها وجود العديد من أوجه النقص والقصور فى الأداء المالى للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.



