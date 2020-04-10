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فن

شاهد .. أحمد السعدني من الحجر المنزلي في لوك غامض

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:54 ص
احمد السعدني
احمد السعدني
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شروق ابراهيم
نشر الفنان احمد السعدني صورة سيلفي له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من داخل الحجر المنزلي.

ولم يكتب أحمد السعدني أي تعليق على الصورة واكتفي بظهورها بشكل غامض وهو يخفي رأسه بـ الكابيشو.

الفنان أحمد السعدني عرض له مؤخرا مسلسل "شبر ميه" عبر قناة‎ DMC ‎، واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور ‏، ‏ويحقق ‏نسبة مشاهدة جيدة‎.‎

مسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوي، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏

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