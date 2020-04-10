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أخبار العالم

زلزال بقوة 4 درجات بمقياس ريختر يضرب تركيا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ضرب زلزال بقوة 4 درجات بمقياس ريختر وسط تركيا. 


ومن ناحية أخرى، أكدت سكاي نيوز تسجيل تركيا 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 908 وفيات، مع تسجيل 4056 إصابة .


وأعلنت السلطات في تركيا أنها  ستقوم باتباع آلية جديدة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال مراقبة الهواتف المحمولة للمصابين بالفيروس للتأكد من عدم كسرهم الحجر الصحي،  أو مخالطتهم آخرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.


وذكرت صحيفة النيويورك الأمريكية، أن تركيا ستبدأ في تعقب المواطنين وإرسال رسالة نصية لهم والاتصال بهم في كل مرة يغادرون منازلهم.
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