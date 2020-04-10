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برلمان

برلمانى: مد حظر التجول لمدة أسبوعين قرار هام تتطلبه المرحلة الحالية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:00 ص
حظر التجوال
حظر التجوال
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معتز الخصوصى

أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجن الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار الحكومة بشأن مد حظر التجوال لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه قرار مهم كانت تتطلبه المرحلة الحالية ، خاصة فى ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف.


وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف ثقافة الشعب غائبة بشأن التوعية من خطورة فيروس كورونا ، قائلا : "الدولة فى وادي والناس فى وادى تانى خالص".

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة تتخذ إجراءاتها بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ، خاصة وأننا أمام وباء مجهول لا نعرف متى سينتهى ، مشيرا إلى ضرورة ان يشعر الشعب بالخطورة ، حيث ان البعض لديه حالة من الكسل للمكوث فى منازلهم لحماية أسرهم.

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