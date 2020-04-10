برلمانى: مد حظر التجول لمدة أسبوعين قرار هام تتطلبه المرحلة الحالية

أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجن الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار الحكومة بشأن مد حظر التجوال لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه قرار مهم كانت تتطلبه المرحلة الحالية ، خاصة فى ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف.





وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف ثقافة الشعب غائبة بشأن التوعية من خطورة فيروس كورونا ، قائلا : "الدولة فى وادي والناس فى وادى تانى خالص".

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة تتخذ إجراءاتها بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ، خاصة وأننا أمام وباء مجهول لا نعرف متى سينتهى ، مشيرا إلى ضرورة ان يشعر الشعب بالخطورة ، حيث ان البعض لديه حالة من الكسل للمكوث فى منازلهم لحماية أسرهم.