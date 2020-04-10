الأمم المتحدة تجمع 2 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

قال ريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن الأمم المتحدة قامت بجمع 2 مليار دولار حتى الأن لمواجهة أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم.





وأشار ريتشارد ديكتس خلال مداخلة عبر سكايب فى برنامج مساء دى إم سي مع الإعلامي رامى رضوان أن مصر تسير على الطريق الصحيح في اجراءات مواجهة كورونا، وأن الأمور فى مصر حتى الوقت الراهن جيد.





ولفت الى أن العديد من الأشخاص على مستوى العالم قيد يفقدوا وظائفهم بسبب الأزمة الحالية ، وأن اليابان وأمريكا وعدد من الدول بها العديد من الأشخاص الذين خسروا وظائفهم بسبب تداعيات الأزمة الحالية.





وشدد على أنه يجب الحفاظ على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس موضحا أن منظمة الصحة العالمية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف : لانعلم كم من الوقت نحتاجه للسيطرة على الوباء الحالي على مستوى العالم.



