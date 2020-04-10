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تعليم

إطلاق تطبيق خاص بالمحاضرات.. هكذا دعمت جامعة طنطا منظومة التعليم عن بعد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:00 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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نهلة الشربيني
قدمت الجامعات المصرية تحركا سريعا وناجحا في كل ما يخص وضع آليات منظومة التعليم عن بعد وتطبيقها بشكل عملي وسهل للطلاب، فشهدت الكليات إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية جديدة، وإطلاق مجموعات للفرق على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية الوصول، وأخيرا إنشاء ستوديوهات لتسجيل المحاضرات بالفيديو.

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدى سبع ، رئيس جامعة طنطا، إن عملت علي دعم منظومة التعليم عن بعد، من خلال تقديم المقررات عبر تطبيق للهاتف المحمول ليسهل على الطلاب مشاهدة وتحميل المحاضرات كما يسهل على اعطاء هيئة التدريس التواصل مع الطلاب حيث تم ربط المنصات التعليمية وصولا إلى إطلاق التطبيق.

وأكد "سبع" أن الجامعة تقوم بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية واعادتها على مدار 24 ساعة، كما أنها تواصلت مع قناة الدلتا لإعادة إذاعة المحاضرات لأبناء القرى الذين لا يملكون خدمات الإنترنت.

وكان قد أكد رئيس جامعة طنطا أنها تعمل على اتباع منظومة التعليم عن بعد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتسهيل على الطلاب فى تحصيل المقررات الدراسية والتزام المنزل، مشيرا إلى أنه تم عمل  فيديو لشرح كيفية استخدام التطبيق للتسهيل على الطلاب.
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جامعة طنطا تطلق تطبيقاً خاصاً بمحاضراتها وتواصل مع قناة تليفزيونية لمن لا يملكون الإنترنت

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